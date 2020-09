Incredibile davvero quanto accaduto a Gran Via, una delle strade principali di Madrid, dove è stato fermato Batman a bordo di una fuoriserie.

Sappiamo che Batman è solito cavalcare le ombre della notte e magari proprio per questo i poliziotti del centro di Madrid saranno stati colpiti nel vederlo girovagare in pieno giorno per una delle arterie commerciali più importanti della capitale spagnola.

La polizia, infatti, ha fermato un giovane travestito da Batman, che a bordo di una fuoriserie nera (probabilmente una Lamborghini) si trovava a Gran Via, una delle strade più importanti di Madrid. Gli agenti hanno sono intervenuti per multarlo. Il supereroe, che poi altro non era che uno youtuber era in compagnia di un altro uomo che indossava una mascherina nera e un cappello bianco.

Batman non immune alla giustizia spagnola

Alcuni passanti divertiti dalla scena hanno ripreso tutto e hanno messo in giro il video che ha subito fatto il giro del mondo. Non c’è dato sapere perché lo youtuber fosse vestito in modo così bizzarro, sta di fatto che il suo costume da Cavaliere Oscuro non l’ha tenuto immune dalla giustizia spagnola.

Sul proprio profilo Twitter la Polizia Municipale di Madrid ha così commentato: “A volte dobbiamo affrontare ogni tipo di situazione e armarci di pazienza. Anche i supereroi devono rispettare le regole”. Una volta fermato lo youtube ha dovuto calare giù la maschera e mostrarsi alle forze dell’ordine. Probabilmente la prossima volta, per evitare altre multe, sarà meglio per il buon vecchio Batman che usi il suo amato Batwing così da non percorrere più le strade madrilene.

Antonio Russo