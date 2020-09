In questo video potremo vedere le effettive prestazioni del nuovo modello sportivo di Audi che promette fuoco e fiamme: benvenuta S3 Sportback.



L’Audi S3 Sportback del 2021, recentemente rivelata, possiede un motore turbo da 2,0 litri in grado di erogare 306 cavalli rendendo la S3 una sbalorditiva auto sportiva a cinque porte.

Questo è confermato da un nuovo video di Automann-TV su YouTube, che ha campionato le prestazioni di accelerazione dell’Audi sia da fermo che in corsa.

Quando Audi ha lanciato la S3, ha ottenuto un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 4,8 secondi per il modello sportivo. Questo è il primo test eseguito nel video, utilizzando lo spazio sicuro di una pista da corsa per impostare il controllo di lancio per quella che dovrebbe essere una corsa ideale.

Sappiamo che le case automobilistiche a volte esagerano le statistiche sulle prestazioni, ma in questo caso il tempo pubblicato è stato ottenuto senza problemi. Infatti, la corsa di prova ha restituito esattamente lo stesso tempo di 4,8 secondi. Ben fatto, Audi.

Da lì, il test si è spostato su tratti liberi di autostrade tedesche per i test tra i 100 km/h e i 200 km/h. Non c’era un punto di riferimento ufficiale della casa automobilistica per il confronto, ma dopo alcuni sprint di prova, la S3 ha restituito un tempo di 11,8 secondi. Nel video si nota che è stata un po’ più veloce della precedente generazione di VW Golf R che hanno testato, nonostante avesse solo un piccolo vantaggio di potenza.

Il pilota non ha resistito a continuare a tirare per sfiorare la limitata velocità massima di fabbrica della S3 di 250 km/h, e con il tachimetro ancora in salita a quel punto, si sospetta che potrebbe andare un po’ più in alto con il limitatore rimosso.