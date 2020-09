Audi ha deciso di introdurre nel mercato europeo un modello ecologico a gas naturale con la nuovissima A3 Sportback 30 G-Tron

Dopo aver aggiornato la precedente generazione di A3 G-Tron circa 18 mesi fa, Audi è pronta a sostituire il modello ecologico in uscita con una nuovissima A3 a gas naturale. La cosiddetta A3 Sportback 30 G-Tron arriva circa sei anni dopo l’introduzione sul mercato della prima A3 G-Tron.

Questa nuova iterazione del veicolo a basse emissioni è alimentata da un motore da 1,5 litri turbo TSI da 131 cavalli e 200 Newton-metri di coppia tra i 1.400 e i 4.000 giri/min. È lo stesso motore che alimenta anche la Skoda Octavia G-Tec. Il motore funziona con il processo di combustione Miller, che lo rende più adatto all’uso a gas naturale.

Le prestazioni non sono particolarmente impressionanti. Lo sprint da 0 a 100 chilometri all’ora richiede 9,7 secondi, mentre la velocità massima è di 211 km/h. In compenso, l’A3 G-Tron è molto efficiente e richiede solo 3,5-3,6 chilogrammi di gas naturale compresso (GNC) per 100 chilometri misurati secondo l’ottimistico standard NEDC. L’autonomia massima con serbatoi di gas pieni è fino a 445 km come da ciclo WLTP.

Parlando di autonomia, il carburante CNG per il motore del nuovo A3 G-Tron è alimentato da tre serbatoi. Due grandi serbatoi si trovano sotto il bagagliaio e ce n’è un altro davanti al serbatoio della benzina. L’Audi dice che “si fa la massima attenzione” prima di montare i serbatoi sulla vettura, compresa una prova di pressione a 300 bar, ben al di sopra della pressione di esercizio di 200 bar.

Visivamente, la nuova A3 G-Tron è una A3 di serie di nuova generazione, il che significa che ha un esterno attraente e molte caratteristiche di serie. Tra queste, i fari a LED, il quadro strumenti digitale, il volante multifunzione in pelle e un’ampia gamma di sistemi di assistenza. Le vendite di questo modello “green” in Europa inizieranno questo autunno con un prezzo base di 30.705 euro.