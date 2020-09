Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 14 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, salvo nuvole in transito sul basso Tirreno e la Sicilia occidentale, dove potrebbero verificarsi brevi fenomeni. Possibili piogge anche sull’Appennino abruzzese a ridosso con il confine laziale. Le temperature massime subiranno un lieve calo e saranno comprese fra 28 e 33 gradi, di poco superiori in Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Nord di Milano sulla A8 Milano Varese (Km 0 – direzione: Milano) coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste. Coda tra Gallarate e Cavaria per lavori Nel Comasco sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.63 – direzione: Svizzera) coda tra Ponte Chiasso e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Rallentamenti in A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.5 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori in corso.

A Nord di Firenze sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 5 – direzione: Firenze) traffico rallentato tra Prato Ovest e Firenze Ovest.

All’altezza della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Campania sulla A30 Caserta-Salerno (Km 18.9 – direzione: Caserta) coda in uscita a Nola provenendo da Salerno. Sulla A16 Napoli-Canosa (Km 33 – direzione: Canosa) coda di 1 km tra Baiano e Avellino Ovest per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.