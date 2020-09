Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 14 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o leggermente nuvolosi su tutta la Penisola per merito dell’alta pressione afro mediterranea, che non riuscirà ad evitare locali infiltrazioni instabili. Avremo un meteo localmente variabile come è tipico dei cambi di stagione. Nella notte velature in transito sul basso Tirreno e Puglia centro-meridionale, ma senza fenomeni degni di nota. Minime comprese fra 19 e 24 gradi.

Martedì 15 settembre sarà una giornata ampiamente soleggiata quasi ovunque, salvo brevi temporali sull’Appennino centrale, l’Aspromonte e parte della Sicilia centrale. Le temperature massime oscilleranno fra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano in A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) traffico rallentato tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci per operazioni doganali.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Rosignano) code a tratti tra Genova est e Genova Nervi per mezzi in lento movimento.

A Bologna sul Racc.Borgo Panigale-Tang.Bologna (direzione: Complanare Di Bologna) rallentamenti su Bivio Tangenziale Bologna provenendo da Bologna Borgo Panigale verso Autostrada Milano-Napoli per veicolo in avaria. In A1 DIRETTISSIMA (Km 8 – direzione: Firenze) coda di 1 km tra Bivio A1-Variante e Badia per veicolo in avaria.

Lavori in corso sulla A14 Ancona-Pescara (Km 334.9 – direzione: Taranto) dove si segnalano rallentamenti tra Val Vibrata e Roseto Degli Abruzzi per lavori.

Alle porte di Roma sulla A1 Firenze-Napoli (Km 582 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Valmontone e Bivio A1/Diramazione Roma sud per veicolo in avaria.

Nel Salernitano sulla A30 Caserta-Salerno (Km 46 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Castel San Giorgio e Salerno per lavori.