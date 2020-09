Il primo SUV della casa di Maranello è in dirittura d’arrivo ma la Ferrari ha ancora un po’ di tempo per perfezionare il SUV Purosangue.

La lista delle case automobilistiche senza un proprio SUV continua a restringersi.

Negli ultimi anni, abbiamo visto case automobilistiche del calibro di Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce e Aston Martin lanciare lussuosi veicoli ad alta velocità per soddisfare questa mania dei SUV, ed è risaputo che la Ferrari sta preparando un proprio veicolo in tal senso. È in fase di sviluppo da un bel po’ di tempo e sarà introdotta nei prossimi due anni con il nome di Purosangue.

Una nuova serie di immagini rivela che il primo SUV di Maranello non si è ancora evoluto oltre il modello di prova della GTC4Lusso, come ha notato il fotografo Walter Vayr. Il camuffamento è il primo indizio che quest’auto non è quello che sembra, soprattutto perché possiamo immediatamente escludere un prototipo per una futura versione della GTC4Lusso.

Ma l’indizio più ovvio che tradisce la vera identità del veicolo è il passaruota più robusto. È visibilmente più largo sia sull’asse anteriore che su quello posteriore, come ci si aspetterebbe da un SUV.

A giudicare dallo stato di questo veicolo, non aspettatevi che la versione di produzione faccia il suo debutto a breve. Probabilmente uscirà verso la fine del 2022, come previsto dalla roadmap della Ferrari 2018-2022 nel settembre 2018. Con il nome in codice “175“, la Purosangue dovrebbe essere dotata di un propulsore ibrido che combina un motore a combustione turbo a sei o otto cilindri con alcuni motori elettrici.

La casa italiana ha promesso di mantenere in vita il motore V12 il più a lungo possibile, quindi una potenziale versione di punta potrebbe presentarsi al pubblico dopo il debutto iniziale. Si dice che una prossima versione della 812 Superfast, chiamata provvisoriamente “GTO“, porterà l’unità da 6,5 litri aspirata naturalmente oltre gli 800 cavalli. Dato il peso extra della Purosangue, avrà bisogno di tutta l’energia in più che può ottenere per essere degno del marchio del Cavallino Rampante.

Siamo ansiosi di vedere i prototipi del SUV Ferrari con la sua carrozzeria, ma probabilmente dovremo aspettare fino al prossimo anno.