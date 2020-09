Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 13 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nella giornata di oggi avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, con temperature massime al di sopra delle medie stagionali e che saranno comprese tra 30 e 35 gradi, lievemente più fresche sul medio e basso Adriatico. Sarà una domenica tipica da estate settembrina che spingerà molti italiani verso le località di mare per gli ultimi bagni. Qualche piovasco sarà possibile sull’Appennino abruzzese e sulla Sicilia occidentale, ma si tratterà di fenomeni di breve durata.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Situazione di complessiva tranquillità sulla rete autostradale italiana. Tra Bergamo e Brescia si segnala che in A4 Milano-Brescia (Km 191 – direzione: Trieste) Ponte Oglio in entrata è chiuso al traffico fino alle 23:00 del 19/09/2020 verso Brescia per lavori. Entrata consigliata verso Brescia: Palazzolo.

Sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.