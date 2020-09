Tempi e classifica del warm-up del Gran Premio di Misano 2020. Miglior crono della Honda di Nakagami che precede Morbidelli e Mir.

Domenica di warm-up sul circuito di Misano, dove si limano gli ultimi dettagli prima della gara che prenderà il via alle ore 14:00. Andrea Dovizioso fatica ancora a trovare il feeling con la nuova posteriore Michelin e nelle qualifiche di ieri non è riuscito ad andare oltre la nona posizione. Per il GP c’è ampia scelta sulla strategia gomme, con le tre mescole che sembrano funzionare perfettamente.

Cominciano subito a martellare Yamaha e Suzuki, con Franco Morbidelli che sigla 1’32″8 davanti ad Alex Rins, Pecco Bagnaia e Joan Mir raccolti in meno di un decimo di secondo. Si inserisce anche la Honda di Takaaki Nakagami che nel finale va a prendersi il miglior crono del mattino in 1’32″7. Problemi per Fabio Quartararo che potrebbe aver riportato un problemino al polso dopo un fuori pista.