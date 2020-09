Grandissima vittoria di Luca Marini in Moto2 davanti a Bezzecchi e Bastianini per un podio tutto italiano. Ora i tre sono lotta per il titolo.

Al via tiene la prima piazza Luca Marini inseguito da Bastianini per una lotta che ha il sapore di Mondiale. Tridente tutto italiano davanti a tutti nelle prime curve con Bezzecchi che si accoda prima alla coppia che lotta per il titolo e poi si prende la 2a posizione. Grande spunto anche per Di Giannantonio che si ritrova in 5a posizione.

Davanti la situazione sembra abbastanza cristallizzata nei primi giri con Marini che ha un discreto vantaggio sul compagno di team che a sua volta ha circa 2 secondi di margine su Bastianini.

L’Italia domina Misano e il Mondiale

A 10 giri dalla fine cresce tanto Bastianini che sembra avere il passo per poter riprendere i due rider del Team Sky, ma sul più bello l’italiano con un miracolo evita una caduta, purtroppo per lui però Marini e Bezzecchi ne approfittano e scappano via.

Errore di Marini a 7 giri dalla fine che si fa sopravanzare da Bezzecchi. Tra i due è lotta vera visto che entrambi si stanno giocando il Mondiale. Sorpassi e contro-sorpassi per i due italiani che favoriscono il rientro di Bastianini. A 3 giri dalla fine i primi tre sono racchiusi in circa 1 secondo.

Vittoria per Marini davanti a Bezzecchi e Bastianini. Podio tutto italiano, doppietta per lo Sky Racing Team. Ora il Mondiale è un affare tutto italiano con il fratello di Valentino Rossi che ha 17 punti di vantaggio sul rider di Rimini e 27 sul compagno di squadra. Erano anni che il nostro paese non era competitivo con così tanti piloti nella categoria di mezzo del Motomondiale.

Moto2, l’ordine di arrivo

1 L. MARINI 40:41.774

2 M. BEZZECCHI +0.799

3 E. BASTIANINI +0.897

4 X. VIERGE +2.177

5 A. FERNANDEZ +8.307

6 T. LUTHI +9.046

7 F. DI GIANNANTONIO +9.971

8 S. LOWES +16.485

9 A. CANET +17.036

10 J. ROBERTS +17.209

Antonio Russo