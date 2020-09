Joan Mir ha chiuso il proprio Gran Premio prendendosi il podio dalle mani di Valentino Rossi. Lo spagnolo però voleva anche la 2a piazza.

Joan Mir continua a mettere insieme ottime prestazioni. Dopo un inizio di stagione poco confortante, infatti, lo spagnolo ha cominciato a carburare e trovare anche una certa continuità. Al 5° posto a Jerez sono seguiti un ritiro a Brno, un 2° posto in Austria, un 4° in Stiria e il podio di oggi a San Marino, ottenuto grazie ad un grande sorpasso nel finale ai danni di Valentino Rossi.

Lo spagnolo ha messo insieme una gara in un certo senso simile a quella di Pecco Bagnaia risalendo da metà gruppo giro dopo giro sino al colpo gobbo nel finale che lo ha portato prima superare il proprio compagno di team Rins e poi il Dottore.

Mir: “Andiamo avanti così”

A fine gara Mir ha così commentato: “Ho dato il 100% tutti i piloti erano molto vicini come passo di gara, avevo cominciato con la media dietro. Ho avuto un po’ di difficoltà nello scaldare la gomma, ma poi sono riuscito a recuperare su un po’ di piloti che avevo davanti. Mi sono mancati un paio di giri. Ho visto che gli altri avevano maggiore degrado e ho tenuto il passo”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Voglio ringraziare il mio team per il grande lavoro svolto. Siamo sul podio, andiamo avanti così”. Insomma una grande prova da parte del giovane rider che a questo punto sembra volersi guadagnare in pista i galloni di prima guida Suzuki. Al momento Mir, con i suoi 60 punti è anche lui in lotta per il titolo in una classifica che è sempre più corta.

Antonio Russo