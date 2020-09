Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 13 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni quasi ovunque, salvo sterili addensamenti in transito sulla fascia alpina e sulla Sicilia orientale, dove nella notte potrebbero verificarsi brevi piogge. le temperature minime oscilleranno tra 19 e 24 gradi.

Lunedì 14 settembre l’anticiclone di matrice africana prenderà possesso della nostra Penisola, ma non potrà impedire gli effetti di una debole depressione che porterà qualche breve fenomeno sull’Appennino abruzzese e l’estremità della Calabria. Le massime restano oltre la media stagionale e comprese fra 29 e 34 gradi, con punte fino a 36 gradi in Sardegna e Campania.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Fra Brescia e Bergamo sulla A4 Milano-Brescia (Km 191 – direzione: Trieste) Ponte Oglio in entrata è chiuso al traffico fino alle 23:00 del 19/09/2020 verso Brescia per lavori. Entrata consigliata verso Brescia: Palazzolo.

Alle porte di Bologna sulla A14 Bologna-Ancona (Km 26 – direzione: Bologna) code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per traffico intenso.

Nei pressi di Ascoli Piceno sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per incidente.

A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.