Luca Marini festeggia la vittoria nel GP di San Marino di Moto2 e allunga a diciassette punti di vantaggio nella classifica piloti: “Bellissima gara”

Trionfo su tutta la linea per Luca Marini nel Gran Premio di San Marino di Moto2 a Misano: vittoria italiana in casa, doppietta per il suo Sky Racing Team VR46 e soprattutto un allungo in classifica mondiale. Il fratello minore di Valentino Rossi si è ritrovato in pole position grazie alla penalità che ha costretto Sam Lowes a partire dai box e al forfait di Remy Gardner a causa delle fratture al piede e alla mano riportate durante la caduta nel warm up.

Il Maro è riuscito a gestire alla perfezione il comando finché un suo lungo ha riportato in corsa per la vittoria il suo compagno Bezzecchi, che fino a quel momento era rimasto pazientemente alle sue spalle. Negli ultimi giri i due si sono scambiati posizioni e si sono messi pressione a vicenda, provocando una serie di errori.

I commenti di Marini e di Bezzecchi

Ma Luca ha ritrovato il suo ritmo proprio sul finale ed è riuscito a tagliare il traguardo con quasi otto decimi di vantaggio. “Una bellissima gara, ci siamo davvero divertiti con Marco”, esulta lui. “Ho avuto un ottimo feeling per tutto il weekend, il team ha fatto un grandissimo lavoro, eravamo entrambi veloci e competitivi. Ho fatto bene in qualifica e in gara, tolta la folle alla curva 14, è andato tutto per il verso giusto”.

Soddisfatto anche Bez: “Sono molto felice di questo podio al GP di casa, sono partito bene e ci ho provato, ma Luca era velocissimo. Abbiamo fatto una bella bagarre, ma lui ne aveva di più e nel finale è andato via. Siamo stati competitivi tutto il weekend, la squadra ha fatto un grande lavoro e non vedo l’ora di tornare in pista venerdì prossimo”.

Grazie ai punti conquistati oggi, Luca Marini raggiunge quota 112 punti in classifica generale, con diciassette lunghezze di vantaggio su Enea Bastianini. “Una grande giornata per tutto il team e i nostri piloti”, analizza il team manager Pablo Nieto. “Luca e Marco protagonisti durante tutto il weekend e oggi velocissimi. Sono partiti forte, hanno imposto il loro ritmo e ci hanno fatto divertire in bagarre. Una bellissima domenica e tanti punti importanti per il campionato. Sono davvero orgoglioso”.

