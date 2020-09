Grandissima prestazione per Franco Morbidelli che ha vinto per la prima volta in carriera in MotoGP davanti a Pecco Bagnaia e Mir.

Grandissima vittoria per Franco Morbidelli, la prima per lui in MotoGP. Il rider italo-brasiliano si è subito preso la prima piazza e dopo qualche tornata a difendersi dagli attacchi di Valentino Rossi ha cominciato lentamente a costruire il proprio vantaggio.

Quando il gap si è stabilizzato intorno ai 2 secondi Morbidelli ha cominciato a gestire dimostrando grande maturità. Un 2020 davvero eccezionale il suo con questo primo successo in MotoGP che arriva dopo il primo podio ottenuto a Brno.

Morbidelli: “Mi godo il momento”

Per effetto di questi risultati Franco, con i suoi 57 punti è anche lui in piena corsa per il titolo in una classifica che è sempre più corta e permette praticamente quasi a tutti di sognare il Mondiale. Per il rider del Team Petronas non arrivava un successo nel Motomondiale dal Gran Premio d’Aragona del 2017 quando trionfò in Moto2.

A margine della gara Franco Morbidelli ha così affermato: “Ancora devo digerire la vittoria, naturalmente è una bella sensazione. Sono molto felice e per ora mi godo il momento. L’unica cosa che posso dire è ringraziare la squadra, i miei e tutte le persone che lavorano con me e mi aiutano da tempo. Negli ultimi giri ho pensato tanto a 7 anni fa, quando ero qui a gareggiare in Superstock con il campionato italiano. Avevo vinto, la sensazione era la stessa, ma ora è superiore. Sono sopraffatto dalle emozioni e l’unica che posso dire è Grazie”.

Antonio Russo