Sabato sera di celebrazioni a Firenze per la Ferrari: in piazza della Signoria un grande spettacolo per festeggiare i mille Gran Premi in Formula 1

In pista, di questi tempi, non c’è molto da festeggiare per la Ferrari. Ma il sabato del suo appuntamento di casa al Mugello ha rappresentato comunque l’occasione di una celebrazione importante per la Rossa: quella per il suo Gran Premio numero 1000 in Formula 1.

Teatro di questo evento speciale è stata piazza della Signoria, nel centro di Firenze, allestita per l’occasione con monoposto vincitrici del campionato del mondo in varie epoche (la F2008, la F2002, la F1-2000, la 312 T4 del 1979 e la 500 F2), ma anche alcune vetture stradali di oggi (SF90 Stradale, F8 Tributo Spider, 812 GTS, Portofino e Roma). Al centro, la SF1000 di questa stagione, dipinta con la livrea amaranto studiata proprio per questa gara, che riprende i colori della prima Ferrari nella storia della F1, la 125 S.

L’evento in piazza della Signoria a Firenze

Alle 21 è cominciato lo spettacolo: le facciate di Palazzo vecchio e della Loggia dei Lanzi sono state illuminate da una serie di immagini dei grandi piloti del passato (Alberto Ascari, Piero Taruffi, Luigi Musso, Michael Schumacher, John Surtees, Niki Lauda, Jody Scheckter) e delle loro imprese, accompagnate dalla musica del flautista Andrea Griminelli.

Successivamente la serata è proseguita con una cena nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza dei molti ospiti illustri. Dal presidente John Elkann all’amministratore delegato Louis Camilleri al vicepresidente Piero Ferrari, passando per il presidente della Fia Jean Todt, l’ad e il responsabile sportivo della Formula 1, Chase Carey e Ross Brawn, il sindaco di Firenze Dario Nardella, ma anche ex piloti come Eddie Irvine, Jean Alesi e Stefan Johansson ed ex dirigenti come Luca di Montezemolo e Stefano Domenicali.

Le parole del presidente Ferrari

“Celebriamo un numero eccezionale che ne porta con sé altri”, dichiarato John Elkann. “Siamo l’unica squadra che ha preso parte a tutti i Mondiali di F1, sin dal 1950, e che non ha eguali per vittorie con 16 titoli costruttori, 15 titoli piloti e 238 successi in gara, quasi una ogni quattro partecipazioni e abbiamo la fortuna di poterlo fare al Mugello, la nostra pista, che esordisce in Formula 1“.

Il presidente ha rivolto un ringraziamento a tutti i membri della squadra Ferrari: “Colgo questa occasione per sottolineare il merito di tutte le persone, i meccanici, gli ingegneri e anche chi non viene in pista, ma che con uguale passione lavora ogni giorno alla progettazione, alla produzione della vettura, alla logistica, alla sicurezza e in ogni altro settore della Scuderia Ferrari“. Ma anche ai tifosi: “Siamo l’unica squadra che ne può vantare in tutto il mondo. Certo, ora sono delusi, e non mancano di farci sentire la loro voce. Ma è innanzitutto a loro che pensiamo, quando scendiamo in pista, perché, come diceva il nostro fondatore, la Ferrari è fatta prima di tutto di questo, di persone, e i tifosi sono parte integrante della squadra”.

Infine qualche parola sul futuro: “Mentre celebriamo le nostre prime mille gare, stiamo già guardando avanti, stiamo già pensando alle prossime mille. Siamo orgogliosi di far parte di questa nuova Formula 1, una decisione confermata pochi giorni fa grazie alla firma del Patto della Concordia, perché crediamo nella volontà di chi gestisce il nostro sport e lo vuole rendere sempre più grande e spettacolare, mantenendone integro il dna. Questa fin qui è stata una stagione difficile, ma so che abbiamo le persone giuste, per capacità, competenza e passione che ci permetteranno di tornare a vincere. Ho una certezza: nei mille Gran Premi che verranno le vittorie saranno più di quelle ottenute finora”.