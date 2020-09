Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 12 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni quasi ovunque, ma nelle prossime ore si registreranno fenomeni, anche intensi, sull’Appennino centro-meridionale, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, con precipitazioni in attenuazione pomeridiana. Le temperature massime si attesteranno fra 26 e 31 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Belluno sulla A27 Belluno-Ss51 Alemagna (Km 82.5 – direzione: Ss51 Alemagna) rallentamenti tra Belluno Svincolo e Bivio A27/SS 51 Alemagna.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) coda di 6 km tra Ovada e Masone per lavori in corso.

All’altezza di Forlì sulla A14 Bologna-Ancona (Km 81.6 – direzione: Taranto) traffico rallentato tra Faenza e Forli’ per traffico intenso.

All’altezza di Sulmona sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Autost. Roma-Teramo) chiuso in entrata Cocullo fino alle 10:00 del 12/09/2020 verso Autostrada Roma-Teramo per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Sulla A3 Napoli-Salerno incendio tra Bivio A3/A1 Milano-Napoli e Napoli sud. Traffico Rallentato tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso. Sulla Tangenziale Napoli (direzione: Allacc. Diramazione Capodichino) l‘uscita di Corso Malta è chiusa al traffico fino alle 14:00 del 13/09/2020 provenendo da Pozzuoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Doganella.