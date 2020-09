Piccolo cambiamento orario per Gara 2 SBK del round in Catalunya del prossimo fine settimana. Una modifica saggia da parte della Dorna.

Dopo i due appuntamenti consecutivi ad Aragon, il Mondiale Superbike fa un weekend di pausa. Tornerà in azione il 18-20 settembre in Spagna per il round di Catalunya sul circuito di Montmelò.

Si tratta di una tappa inedita per il campionato, dato che mai prima del 2020 ha corso sulla pista catalana. Si tratta di una novità, anche se i piloti che hanno corso in MotoGP la conoscono e potrebbero avere un piccolo vantaggio. Ma proprio piccolo, dato che correre con moto e gomme da SBK è completamente diverso.

SBK, cambia l’orario del round di Catalunya

Nel prossimo fine settimana rivedremo in azione Jonathan Rea, Scott Redding e gli altri piloti Superbike, pronti a darsi battaglia a poca distanza da Barcellona. Ma sarà un weekend nel quale anche la MotoGP sarà in pista, per il secondo gran premio di Misano.

Onde evitare sovrapposizioni orarie con la gara della top class del Motomondiale, prevista per domenica alle 14, la Gara 2 SBK scatterà alle 15. Spostamento di un’ora in avanti per la seconda manche a Montmelò. Una scelta saggia, così da consentire ai tifosi di seguire entrambe le corse e non penalizzare nessuno.

Al momento rimane confermata per le 14 del sabato Gara 1 SBK, che dunque andrà in parte a coincidere con le Qualifiche MotoGP (start alle 14:10).