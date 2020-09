Tempi e classifica finale della terza sessione di Prove Libere del Gran Premio di Misano 2020. Best lap di Valentino Rossi osannato dai fan sugli spalti.

La terza sessione di prove libere del GP di Misano si apre subito con la notizia che Cal Crutchlow non proseguirà il week-end di gara. Il pilota LCR Honda ha riscontrato problemi all’avambraccio operato alcuni giorni fa per risolvere un problema di sindrome compartimentale. Come da tradizione Valentino Rossi ha presentato il suo casco speciale per il GP di San Marino realizzato con Aldo Drudi, stavolta raffigurante una confezione di Viagra…

Ci pensa subito la Yamaha di Fabio Quartararo a piazzare il primo crono interessante in 1’32″6, seguito dai colleghi di marca Maverick Vinales e Franco Morbidelli raccolti in poco più di un decimo di secondo. Nel time attack finale è però Valentino Rossi a piazzare il miglior crono del mattino e della classifica combinata, fermando il cronometro in 1’31″861, seguito da Vinales e Quartararo. 4° Jack Miller che precede Alex Rins e Joan Mir. 7° pecco Bagnaia, con Johann Zarco, Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso a chiudere la top-10 di questa terza sessione di prove libere del GP di Misano 2020. Si ritornerà in pista alle 13:30 per le FP4 e dalle 14:10 via alla prima manche delle qualifiche.