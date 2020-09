Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 12 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Piogge sparse sull’Appennino centrale e sulle Alpi venete con fenomeni in attenuazione pomeridiana. Cieli sereni su tutto il resto dell’Italia, salvo sterili nubi in transito su Calabria jonica e Sicilia occidentale. Temperature minime stabili e comprese tra 19 e 24 gradi.

Domenica 13 settembre sarà una giornata tipicamente estiva ovunque, salvo brevi precipitazioni sull’Appennino abruzzese e sull’Aspromonte. Le temperature massime subiranno un leggero rialzo e oscilleranno fra 30 e 35 gradi, di poco inferiori sul versante medio-basso adriatico.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Como sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.63 – direzione: Svizzera) traffico a rilento tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 8.9 – direzione: Milano) coda alla barriera di Milano sud.

A Bolzano Nord sulla A22 Brennero-Modena (Km 15 – direzione: Modena) coda di 6 km tra Dogana del Brennero e Brennero.

In Campania sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. L’uscita di Corso Malta è chiusa al traffico fino alle 14:00 del 13/09/2020 provenendo da Pozzuoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Doganella. A Salerno Nord sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.