E’ terminata l’attesa sessione di qualifica sul tracciato del Mugello. Ferrari anche fuori al Q2 con Vettel. Meglio Leclerc.

Con una temperatura di 29°C sono partite le qualifiche della Toscana.

🚥 Q1 GREEN LIGHT 🚥 We are go at Mugello! @GeorgeRussell63 is the first driver out on track#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/aeWBN08Ezn — Formula 1 (@F1) September 12, 2020

🚥 Q1 GREEN LIGHT 🚥 We are go at Mugello! @GeorgeRussell63 is the first driver out on track#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/aeWBN08Ezn — Formula 1 (@F1) September 12, 2020





Q1 – Ferrari osservata speciale, ma subito dentro le Williams.

1’17″924 primo crono di sessione per Nicholas Latif.

1’16″701 per la Racing Point di Stroll, seguito dalle due Alfa Romeo di antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, ma subito dopo arriva la RP20 di di Pereze la McLaren di Sainz. 1’15″749 per Valtteri Bottas. Brivido per George Russell che sulla ghiaia rischia di perdere il controllo della sua Williams.

Bandiera a scacchi! Bottas chiude davanti ad Hamilton e Verstappen. Sesto Leclerc e quindicesimo Vettel. Raikkonen 13°.

Eliminato il vincitore di Monza Gasly. Fuori pure Giovinazzi.

END OF Q1 Drivers eliminated! ❌ Gasly 📸

Giovinazzi

Russell

Latifi

Magnussen#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Mc4xDzC6sp — Formula 1 (@F1) September 12, 2020

Q2 – Come al solito Mercedes prime ad entrare in pista.

🚥 Q2 GREEN LIGHT 🚥 Mercedes are first out of the traps#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/iSnOzqc1xX — Formula 1 (@F1) September 12, 2020

1’15″309 per Ham, quindi Bottas e Verstappen tutti in un decimo. Rischio incidente in pit lane tra la RP20 di Stroll e la RB16 di Verstappen.

🙈 Verstappen and Stroll getting cosy in the pit lane #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/1DfxnRWbad — Formula 1 (@F1) September 12, 2020

A 6′ dalla fine Leclerc è 7°. Vettel virtualmente eliminato. Rischio per Kvyat. Come Russell il russo dell’Alpha Tauri finisce sulla ghiaia ma si salva. Vettel non effettua neppure l’ultimo run disponibile e viene eliminato. Con lui Raikkonen.

Bandiera a scacchi! Ham davanti a Bottas e Verstappen. Leclerc 8°.

And we’re down to the last 10… All the details from Q2 👀#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Qz09Tz5FP6 — Formula 1 (@F1) September 12, 2020

Q3 – Stroll è il primo ad inaugurare l’ultima e decisiva fase.1’17″870 per Sainz, 1’16″356 per Stroll. 1’15″144 per Hamilton. Testacoda per Ocon. Nessuno può migliorare il tempo.

Bandiera a scacchi! Ennesima pole per Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas e a Max Verstappen. Buon quinto Charles Leclerc aiutato dalle bandiere gialle.