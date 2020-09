Cal Crutchlow è fuori dal Gran Premio di Misano di MotoGP: le condizioni del braccio dopo l’intervento non gli consentono di correre

Cal Crutchlow deve gettare la spugna e rinunciare al Gran Premio di Misano di MotoGP. I medici lo hanno infatti dichiarato non in condizioni fisiche per poter correre, a causa degli “effetti collaterali secondari” indotti dalla sua operazione chirurgica al braccio.

Il pilota inglese era finito sotto i ferri per risolvere il problema di sindrome compartimentale durante la pausa tra le gare, ma l’intervento ha provocato ulteriori problemi poiché il fluido ha smesso di drenarsi. Ciò ha fatto sì che il braccio si gonfiasse “alla dimensione di una gamba”, ha raccontato lo stesso portacolori della Lcr Honda, mentre è presente anche un buco aperto attraverso il quale si può vedere addirittura il muscolo.

Cal Crutchlow non ce la fa

“In moto non mi sento tanto male”, aveva raccontato ieri al termine del venerdì, “ma non posso continuare così, perché ogni volta che giro il braccio diventa sempre più grande. E i medici sono preoccupati del motivo per cui il fluido ora non esce più, anche se il buco è ancora presente. Perciò non è una bella situazione”.

Nonostante il britannico avesse stretto i denti e disputato le due sessioni di ieri, chiudendo rispettivamente ottavo e ventesimo, sono stati gli stessi dottori ora ad impedirgli di proseguire il fine settimana. E la sua assenza forzata priva la Honda dell’ultimo suo pilota di esperienza superstite, dopo l’infortunio di Marc Marquez che è ancora costretto a rimanere in panchina.