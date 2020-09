Cal Crutchlow non correrà nelle due gare di Misano a causa dell’intervento al braccio riportato qualche giorno fa. E ne parla in maniera cruda.

Cal Crutchlow deve dare forfait per la seconda volta in questa stagione 2020. Dopo l’intervento per sindrome compartimentale l’avambraccio ha preso a gonfiarsi per accumulo di liquidi e salterà entrambe le gare di Misano.

Il britannico del team LCR Honda riassume la sua condizione clinica. “La situazione è che ho del liquido nel braccio e ci siamo accordati con il dottore. Ci vuole tempo per guarire. Quindi ecco la situazione. La parte superiore è la parte migliore ed è davvero pulita. La parte inferiore è ovviamente la parte danneggiata e il fluido stava uscendo dal foro nel braccio. Ora il liquido è sulla parte superiore del mio braccio, l’unico modo per estrarlo è inserire un ago”.

Cal pensa alla salute

Cal Crutchlow non vuole correre rischi di infezione, l’unica via per la guarigione è evitare di andare in moto. “L’obiettivo è tornare a Barcellona. È ovvio che dovrò continuare a fare fisioterapia. Lunedì andrò dal dottore per fare un piano, perché questo buco deve essere chiuso e non si tratta di ricucirlo. Dobbiamo lasciarlo aperto e lasciarlo guarire da solo, perché l’ho cucito l’altro giorno ed è peggiorato. Il braccio è esploso come un palloncino”.

Il pilota Honda ne parla come al solito senza peli sulla lingua e nei giorni scorsi ha mandato in subbuglio i fan pubblicando delle immagini crude dell’intervento, tanto che sono state oscurate da Instagram. “Sono dispiaciuto di non poter guidare, ma dobbiamo guardare oltre Misano. Voglio continuare a correre quest’anno in buone condizioni e ho bisogno che il mio braccio sia a un buon livello per farlo. Ma devo anche guardare al futuro. Non posso continuare a fare danni al mio braccio ogni settimana. Per il resto della mia vita, ho bisogno del mio braccio”.