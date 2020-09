A Misano la musica è cambiata per la Yamaha. Dopo le difficoltà patite a Spielberg, sulla pista romagnola i piloti in sella alla M1 sono tornati competitivi.

La classifica combinata FP1-FP2 della MotoGP vede tre moto di Iwata davanti a tutte le altre. Quella di Valentino Rossi è in sesta posizione, a oltre mezzo secondo dal miglior tempo di Fabio Quartararo. Ma il Dottore, sofferente al Red Bull Ring, ha ritrovato decisamente sensazioni migliori sul circuito intitolato all’amico Marco Simoncelli.

Valentino Rossi dopo le Prove Libere a Misano

Rossi ha commentato positivamente la prima giornata di Prove Libere MotoGP a Misano, anche se vuole trovare qualche decimo per essere maggiormente competitivo in gara: «È un buon primo giorno. La cosa più positiva – riporta Marca – è che qui la nostra moto è più competitiva che in Austria. Possiamo lottare per altre posizioni e questo ti dà anche un’altra motivazione. Il mio passo non è male, ma per lottare per il podio dobbiamo migliorare un po’. Qui la Yamaha va bene. Viñales e Quartararo vanno fortissimi. Poi ci sono Mir e Pol. Mi servono tre decimi di ritmo».

Sul tracciato italiano il feeling di Valentino è decisamente migliore rispetto a quello avuto al Red Bull Ring. Infatti, il Dottore ha spiegato: «In Austria mi sentivo come se avessi 50 anni e qui come se ne avessi 30. Eravamo veloci qui nel 2019, ma poi devi andare in pista. Altre squadre hanno fatto molti test qui e non si sa mai. Mi sento molto più giovane rispetto all’Austria».

La Yamaha M1 dà buone sensazioni al 41enne pesarese a Misano, però serve fare un po’ di attenzione ad alcune buche nonostante il nuovo asfalto: «Qui possiamo entrare bene nelle curve veloci. La stabilità della M1 – spiega – è uno dei suoi punti di forza, questo ci aiuta ad essere veloci. La prima volta che sono venuto qui è stato dopo la riasfaltata e non c’erano buche, poi sono uscite».