Andrea Dovizioso ha avuto un feeling negativo nelle prove libere MotoGP di Misano. In Ducati devono migliorare in vista di qualifiche e gara.

Un venerdì di prove libere negativo a Misano per Ducati, che nella classifica combinata FP1-FP2 piazza solamente una Desmosedici in top 10. È quella di Danilo Petrucci, settimo a oltre 6 decimi dal leader Fabio Quartararo.

Undicesimo tempo per Andrea Dovizioso, a 756 millesimi dal pilota Yamaha. Non l’inizio che il tre volte vice-campione del mondo MotoGP sperava. La GP20 sta facendo più fatica del previsto sul circuito romagnolo. Sarà importante lavorare bene in FP3 e FP4 per migliorare la situazione.

Dovizioso e Tardozzi post Prove Libere a Misano

Dovizioso è scontento dopo la prima giornata di prove libere MotoGP a Misano: «Il feeling oggi era veramente pessimo – riporta Motorsport -. Vediamo se domani mattina sarà tutto uguale o se invece riusciremo a lavorare sui dettagli che ci servono per la gara. È appena stata rifatta la pista, ma ci sono tante buche e avvallamenti. La parte veloce è quella più pericolosa».

Al pilota Ducati è stato anche domandato se le due gare sul circuito intitolato a Marco Simoncelli possano essere decisive. Questo il suo pensiero: «Decisive no, ma importantissime. E’ un momento in cui in campionato siamo tutti molto vicini, quindi è normale che fare dei buoni risultati condizionerebbe il campionato in positivo. Sono molto importanti, ma non decisive».

Il team manager Davide Tardozzi, interpellato da Sky Sport MotoGP, si è detto deluso dell’inizio di Ducati a Misano: «Sono rimasto basito sui commenti fatti da Andrea, anche a me personalmente. Cerchiamo di capire perché non ha avuto un buon feeling e proveremo domani a cambiare qualcosa per darglielo. Oggi ci aspettavamo molto, dato che Pirro aveva fatto un buon test 15 giorni. Siamo profondamente delusi. Serve fare autocritica e migliorare sabato».