Enea Bastianini nel 2021 coronerà il sogno di esordire in MotoGP. Ha ufficializzato l’accordo con Ducati e correrà nel team Avintia.

È lo stesso 22enne riminese a dare la notizia ai microfoni di Sky Sport MotoGP da Misano, dove si corre il primo dei due gran premi previsti sul circuito intitolato a Marco Simoncelli: «Ho firmato con Ducati per il prossimo anno. È una cosa bellissima, un’occasione che pochi piloti hanno avuto e sono onorato di questo».

Bastianini sostituisce Zarco nel team Avintia

Bastianini correrà nel team Reale Avintia su una Ducati GP20. Sostituirà Johann Zarco, destinato ad approdare o nella squadra ufficiale ducatista oppure in quella satellite Pramac. I vertici di Borgo Panigale devono ancora decidere dove collocare il francese e Francesco Bagnaia, altro che continuerà a correre su una Desmosedici nel 2021.

Attualmente il Bestia è secondo nella classifica generale Moto2 e sogna di vincere il titolo, per approdare in MotoGP da campione del mondo come hanno fatto due connazionali come Morbidelli e lo stesso Bagnaia. Dovrà battere Luca Marini, attuale leader, e altri temibili avversari.

Il team Reale Avintia può essere una buona collocazione per la sua prima stagione in top class. Infatti, le pressioni non sono eccessive e il materiale tecnico a disposizione è buono. La struttura spagnola, affidata all’ex pilota Ruben Xaus, ha ottenuto un supporto maggiore da Ducati a partire dal 2020 e ciò fa ben sperare per il futuro. Ovviamente Bastianini deve restare concentrato sulla Moto2 adesso e pensare alla MotoGP solamente quando l’attuale campionato sarà terminato.