Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 10 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Fenomeni in attenuazione serale, salvo piogge residue sulla costa orientale della Sardegna e sul basso Lazio. Altrove persisteranno cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature minime comprese tra 18 e 23 gradi.

Sabato 12 settembre ritorna una certa instabilità a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Ad essere interessati da piogge e temporali la fascia alpina, l’Appennino umbro-abruzzese, la Calabria meridionale e la Sicilia settentrionale, la Sardegna meridionale. Cieli sereni sugli altri settori con temperature massime che oscilleranno fra 26 e 31 gradi.ù

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.Traffico a rilento tra Nodo di Pero e Cormano e tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. In A8 Milano-Varese (Km 8.2 – direzione: Varese) coda tra Bivio A8/Tangenziale Ovest MI e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per incidente.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 22 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Varazze e Arenzano per lavori. Coda di 3 km tra Genova Pegli e Bivio A10/A26 Trafori per lavori in corso. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.5 – direzione: Milano) coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A Nord di Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 91 – direzione: Napoli) coda di 8 km tra Fiorenzuola e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori. Coda di 4 km tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fidenza per lavori. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 45.57 – direzione: Taranto) traffico a rilento tra Castel San Pietro e Imola.

A Nord di Firenze sulla A1 Firenze-Roma (Km 304 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Incisa – Reggello e Firenze sud per incidente.

Alle porte di Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Coda di 5 km tra Bivio A24/Tangenziale est RM e Inizio Complanare per incidente.

In A3 Napoli-Salerno (Km 50.2 – direzione: Napoli) coda tra Salerno e Vietri sul Mare per lavori