Dopo aver dato dimostrazione di civiltà in spiaggia, Hamilton vola al Mugello e difende il suo amico Vettel dalle critiche.

Negli ultimi mesi lo abbiamo spesso visto impegnato nel sociale. Sarà perché ci crede veramente, o forse per cavalcare l’onda, alla vigilia del GP della Toscana Lewis Hamilton è tornato a predicare, giustamente, il rispetto ambientale. Come? Con un’incursione su una spiaggia da cui ha aiutato a rimuovere la plastica lasciata da bagnanti e turisti irrispettosi.

It is never too late to learn more about your personal impact on our world. We can all be more conscious about what we buy and who from, seeking out companies who are actively becoming more sustainable. Everyone can make small changes, which together, will have a big impact! pic.twitter.com/g9HoWQpWBE

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 10, 2020