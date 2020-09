L’ex pilota di Formula 1 JJ Lehto rivela che Lewis Hamilton avrebbe chiesto cinque milioni in più all’anno per rinnovare il contratto con la Mercedes

Mentre il mercato piloti della Formula 1 in chiave 2021 è ormai entrato nella sua fase più calda, con il botto di ieri (l’ufficializzazione del passaggio di Sebastian Vettel alla Aston Martin), il sedile in assoluto più ambìto della griglia di partenza, quello occupato da Lewis Hamilton alla Mercedes, è ancora ufficialmente disponibile.

L’intenzione espressa chiaramente da entrambe le parti è quella di arrivare alla firma del rinnovo del contratto che scade alla fine di questa stagione. “Forse presto arriverà il momento di metterci davvero a parlare”, ha recentemente spiegato il team principal dei campioni del mondo in carica, Toto Wolff, alla rivista tedesca Bild. “Ma entrambi non abbiamo per nulla stress, anche se questo potrebbe sembrarvi strano”.

Hamilton vuole cinque milioni in più dalla Mercedes

Eppure la trattativa continua a non progredire, forse a causa di qualche richiesta che avrebbe creato uno stallo. Questo, almeno, è quanto afferma un ex pilota di Formula 1, JJ Lehto, già compagno di squadra di Michael Schumacher alla Benetton, che ha riferito voci di paddock giunte al suo orecchio secondo cui Hamilton starebbe semplicemente chiedendo ai suoi datori di lavoro un aumento di stipendio.

“Lewis sta chiedendo cinque milioni in più”, ha rivelato il finlandese al quotidiano Iltalehti. “Sta giocando questo gioco al momento”. Per un fuoriclasse che già di milioni ne incasserebbe cinquanta all’anno, chiedere ancora più soldi, per passare a un ingaggio di cinquantacinque, in piena crisi economica da coronavirus, non è certo una pretesa da poco.

Ma Lehto si è detto anche convinto che alla fine sarà proprio l’anglo-caraibico ad averla vinta: “Il suo settimo campionato del mondo è in arrivo, dunque chi altro potrebbe prendere la Mercedes? E poi Hamilton è così legato alla Mercedes. È la superstar che batte tutti i record”. Evidentemente, anche quelli di incasso.