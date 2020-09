Si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere sul circuito del Mugello. Due le interruzioni per bandiera rossa.

Dopo una prima sessione appannaggio della Mercedes #77 e con una Rossa in ripresa, è scattato il secondo turno di prove libere della Toscana.

Al semaforo verde subito dentro le due Haas di Romain Grosjean e Kevin Magnussen, poi la McLarendi lando Norris.

1’19″257 per Romain su medie

1’18″658 per Lando, pure lui su mescola medium.

Qualche problema di batteria per Grosjean che è costretto a rientrare al box.

Testacoda alla curva 12 per la Ferrari di Charles Leclerc a 1h15′ dalla fine.

That’s Charles Leclerc pointing the wrong way at Turn 12 following a spin 😮#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/uhUdmvsvww — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

1’18″019 per la Mercedes di Valtteri Bottas.

A 55′ dalla bandiera a scacchi, Bottas comanda sulla Racing Point di Perez, la Red Bull di Verstappen, l’altra Mercedes di Hamilton, l’Alfa Romeo di Raikkonen e la Ferrari di Leclerc.

Bandiera rossa! Incidente alla curva 3 per la McLaren di Norris, quando mancano poco di più di 50′

🚩 RED FLAG 🚩 Norris’s crash at Turn 3 has halted the session while marshals clear the car and debris from the track #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/luqSSnzfMg — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

Dopo cinque minuti di stop si riparte.

Bottas continua a migliorarsi e firma un 1’16″989, Hamilton si inserisce in seconda piazza a due decimi.

Testacoda per Sebastian Vettel a 26′ dalla fine.

La F1 oggi celebra una giornata importante. 20 anni fa Kimi Raikkonen faceva il suo primo test su una monoposto della massima serie proprio sul tracciato del Mugello.

20 years ago *TODAY* Kimi made his debut in an F1 car… Testing for Sauber at Mugello! 😎❄️🍦#OTD #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/QDNhOs6EQ7 — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

E proprio Iceman a 17′ dalla fine è autore di un testacoda a causa di un contatto con la RP20 di Sergio Perez che stava uscendo dalla pit lane.

We have a RED flag 🚩 Debris on the track at Turn 1 after this coming together between Perez and Raikkonen#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/81LfpKh3VH — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

Bandiera rossa! Diversi i pezzi di ala anteriore volati.

Quando mancano 13′ tutti dentro.

And we’re off again! 🙌 We’ve got just over 10 minutes to go#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/evmwbpbAc5 — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

Bandiera a scacchi! Tutto tornato alla normalità con il totale dominio Mercedes. Valtteri Bottas precede Lewis Hamilton e Max Verstappen. Ottimo nono Raikkonen con l’Alfa, davanti alla Ferrari di Leclerc. Vettel 12°.

Il tedesco della Ferrari ha patito un guasto al motore mentre stava rientrando.