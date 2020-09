Valentino Rossi ha risposto a chi parlava di ritiro per lui nel 2021. Il Dottore ha spiegato perché questa news esce sempre fuori.

Valentino Rossi presto dovrebbe annunciare il suo accordo con il team Petronas per continuare almeno un’altra stagione in MotoGP. Il rider di Tavullia dovrebbe lasciare la squadra ufficiale per passare al team clienti dove in ogni caso dovrebbe ricevere una moto e un trattamento da ufficiale.

Nonostante la notizia sia stata confermata da più parti manca ancora l’ufficialità perché a quanto pare Valentino Rossi e la Yamaha non hanno ancora trovato un accordo su tutti i cavilli del nuovo contratto.

Valentino Rossi: “Ho spiegato molte volte che continuerò”

Nei giorni scorsi però si era diffusa la notizia secondo la quale il Dottore avrebbe a breve annunciato il proprio ritiro dalla MotoGP, lasciando così campo libero a Dovizioso per accasarsi in Petronas. In realtà però il #46 ha smentito questa voce annunciando che presto dovrebbe ufficializzare la sua permanenza nella classe regina del Motomondiale anche per il 2021.

In merito a questa cosa Vale ha così provato a spiegare: “Il mio pensionamento immagino che sia una grossa notizia. Se cerchi su internet ‘Valentino Rossi si ritira’ trovi tante cose scritte in merito. Forse è per questo che ci sono così tante voci. Sta di fatto che la situazione non è cambiata, io l’ho spiegato molte volte che continuerò anche l’anno prossimo, ma forse crea più attenzione dire che mi ritiro. Forse è questa la ragione”.

Antonio Russo

Visualizza questo post su Instagram Training at the MotoRanch with the @vr46ridersacademyofficial 📸 @camilss Un post condiviso da Valentino Rossi (@valeyellow46) in data: 9 Set 2020 alle ore 7:10 PDT