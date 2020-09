Sebastian Vettel ha finalmente firmato un contratto per il 2021. Il pilota tedesco, infatti, nella prossima stagione correrà per l’Aston Martin.

Appena ieri sui giornali di mezzo mondo era comparsa la notizia secondo la quale la Racing Point non aveva mai cercato Sebastian Vettel. La smentita di una news sulla bocca di tutti da mesi però è durata meno di 24 ore visto che questa mattina, dopo l’annuncio di ieri della rescissione con Perez, è stato annunciato da parte della scuderia in rosa l’ingaggio del 4 volte campione del mondo.

Vettel ha firmato a quanto pare per una sola stagione, a dispetto di chi affermava che il motivo della rottura con Ferrari fosse la richiesta da parte del tedesco di un contratto più lungo. Il pilota teutonico vestirà la tuta dell’Aston Martin, che arriverà nel campionato di F1 nel 2021.

Vettel: “La mia motivazione è stare davanti”

Il tedesco a caldo ha così affermato: “Sono lieto di condividere finalmente questa entusiasmante notizia sul mio futuro. Sono estremamente orgoglioso di dire che diventerò un pilota Aston Martin nel 2021. Per me è una nuova avventura con una casa automobilistica davvero leggendaria. Sono rimasto impressionato dai risultati che il team ha ottenuto quest’anno e credo che il futuro sia ancora più luminoso”.

Seb ha infine concluso: “L’energia e l’impegno di Lawrence per lo sport è stimolante e credo che possiamo costruire qualcosa di molto speciale insieme. Ho ancora così tanto amore per la F1 e la mia unica motivazione è correre in testa alla griglia. Farlo con Aston Martin sarà un enorme privilegio”. A quanto pare quindi la carriera di Vettel continuerà oltre la Ferrari, sicuramente una bella notizia per tutto il circus.

Antonio Russo