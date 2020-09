Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 10 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile sul Nordovest con piogge in estensione sull’alta Toscana e l’Abruzzo e fenomeni che proseguiranno fino a tarda serata. Temporali anche violenti sulla Sardegna. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, salvo qualche piovasco sull’Appennino abruzzese. Le temperature massime saranno comprese fra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Traffico a rilento tra Nodo di Pero e Cormano.

A Sud di Bologna sulla A1 Bologna-Firenze (Km 212 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante per lavori. Coda di 4 km tra Sasso Marconi Nord e Bivio A1-Variante per lavori.

All’altezza di Forlì sulla A14 Bologna-Ancona (Km 83 – direzione: Bologna) coda di 2 km tra Cesena Nord e Forli’ per incidente. A Cesena Sud sulla A14 Bologna-Ancona (Km 120 – direzione: Bologna) traffico a rilento tra Rimini sud e Rimini Nord per incidente.

Alle porte di Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. In A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 19.3 – direzione: G.R.A.) coda di 2 km tra Roma sud e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. per incidente.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.