Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 10 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo ancora instabile su Piemonte e Lombardia, con piogge diffuse. Fenomeni sparsi anche sulla Sardegna, specie lungo il versante orientale. Cieli sereni altrove, salvo addensamenti in transito sulla fascia alpina e lungo il litorale tirrenico. Le temperature minime risulteranno comprese tra 18 e 23 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Venerdì 11 settembre ancora fenomeni sparsi lungo la fascia alpina e piogge più intense lungo l’arco appenninico centrale. Temporali anche sulla Sardegna, cieli soleggiati sul resto della Penisola. Massime comprese fra 26 e 31 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Coda tra Nodo di Pero e Cormano. Traffico rallentato tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Tra Piacenza e Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 94 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fidenza per lavori. Coda tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per veicolo in avaria.

All’altezza di Firenze sulla A1 Firenze-Roma (Km 310 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Incisa – Reggello e Firenze sud per incidente.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Ancona) coda di 2 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori. Coda di 1 km tra Roseto Degli Abruzzi e Giulianova per lavori.

A Nord di Salerno in A30 Caserta-Salerno (Km 50.6 – direzione: Salerno) coda di 2 km tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino per lavori in corso.