Con oltre 1.000 cavalli di potenza e una velocità massima di 402 chilometri all’ora, la McLaren Speedtail è il ritorno della casa automobilistica britannica alla produzione di veicoli di punta.

La YouTuber e appassionata di auto Supercar Blondie ci porta in giro a scoprire le sue caratteristiche più interessanti.

Fin dall’inizio, è chiaro che la Speedtail ha un’aria di segretezza alla James Bond. Le voci dicono che la casa automobilistica britannica abbia un covo segreto nel suo McLaren Technology Center, con sede a Woking, solo per i potenziali clienti che vogliano scoprire i loro veicoli.

Dato che il prezzo di partenza del veicolo è di circa 2 milioni di dollari, non dovrebbe essere una sorpresa che ci siano alcune incredibili opzioni in offerta – una delle più appariscenti è una verniciatura a diamante polverizzato che vi costerà 130.000 dollari. Oltre all’esterno appariscente, lo Speedtail è caratterizzato da un omaggio interno alla disposizione a tre posti della McLaren F1: un sedile centrale nella parte anteriore e due posti affiancati nella parte posteriore.

Degno di nota è anche un set di strumenti Snap-On placcati in oro che si trova sotto la scocca del veicolo. Sappiamo che fanno parte dell’arredamento, ma scommetteremmo che un telefono cellulare placcato in oro per chiamare il servizio stradale sarebbe una soluzione migliore – se dovesse rompersi qualcosa al motore solo gli ingegneri certificati possono aprire il coperchio nel retro. Se il vostro veicolo dovesse rimanere operativo, c’è anche spazio davanti per i bagagli McLaren su misura in qualsiasi colore a vostra scelta.

Trattandosi dell’elefante nella stanza, la Speedtail non è il veicolo stradale più veloce in offerta; sebbene sia la McLaren più aerodinamica mai realizzata, la Bugatti Chiron ha ancora la migliore velocità massima con i suoi 420 chilometri all’ora, rispetto ai 402 km/h del concorrente britannico.