Maserati ha deciso di far debuttare a sorpresa la MC20, un modello con motore V6 in grado di erogare fino a 621 CV e una velocità massima di 323 km/h.

Ricordate il concept Maserati Alfieri del 2014? Ricordate quando l’azienda prometteva una versione di produzione poco dopo il debutto? Beh, siamo nel 2020, e anche se non stiamo esattamente ottenendo una versione stradale dell’Alfieri, l’ultima creazione dell’azienda potrebbe essere ancora migliore. Questa è la Maserati MC20.

Anche se non ha lo stesso nome del concept – e nemmeno lo stesso aspetto – la Maserati MC20 è più grintosa dell’Alfieri. La MC20 ha un V6 estremamente potente e una nuovissima tecnologia all’interno, ed è disponibile anche in tre diversi gusti: a gas, elettrica e cabriolet.

Motore completamente nuovo

Il tradizionale MC20 alimentato a gas è quello che ci entusiasma di più. Alimentata da un nuovo V6 da 3,0 litri con doppio turbocompressore e doppia combustione, la Maserati produce una potenza di 621 cavalli e 729 newton-metri, il tutto convogliato attraverso un cambio a doppia frizione a otto marce. Ciò significa che può raggiungere i 100 chilometri orari in 2,9 secondi e una velocità massima di 323 chilometri orari.

Maserati ha sviluppato il V6 “Nettuno” della MC20 completamente in-house – non si tratta di un motore Alfa Romeo modificato. Utilizzando una sofisticata tecnologia ispirata alla Formula 1, come un evento di combustione aggiuntivo separato dalla camera principale per aumentare la potenza, la MC20 vanta un rapporto peso/potenza di 2,3 chilogrammi per cavallo. L’auto sportiva ferma la bilancia a soli 1.500 chilogrammi grazie anche ad una leggera costruzione monoscocca.

Quattro modalità tradizionali – Wet, GT, Sport e Corsa – sono disponibili tramite il selettore della modalità di guida, con una quinta opzione “ESC Off” che disabilita completamente il controllo di trazione. Ogni modalità regola cose come la sensazione di sterzata e la sensibilità dell’acceleratore, così come la sospensione adattiva. L’impostazione a doppia biella con ammortizzatori attivi alza e abbassa l’auto a seconda della modalità di guida.

Leggi anche -> NISSAN Z PROTO, UN’OCCHIATA AL SUCCESSORE DELLA GLORIOSA 370Z – VIDEO

Tutte queste stesse caratteristiche (oltre al motore, ovviamente) sono riportate nella versione elettrica. E anche se Maserati non ha fornito dettagli riguardo le dimensioni della batteria o la ricarica, l’azienda promette uno sprint da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, una velocità massima di 310 kmh e un’autonomia di 323 km in Europa.