Maverick Vinales è determinato a fare bene nelle prossime tre gare per poter risalire nella classifica iridata e puntare dritto al titolo.

Maverick Vinales sinora è stato il grande sconfitto in casa Yamaha. Lo spagnolo, infatti, partito con le stigmate del favorito dopo l’infortunio di Marc Marquez, sinora non è riuscito a vincere nemmeno una gara e ha portato a casa due soli podi.

A peggiorare le cose per lui ci ha pensato anche la sua Yamaha con i suoi guai tecnici, che nell’ultima gara gli hanno fatto prendere un bello spavento a causa di un guasto ai freni che lo ha costretto a salvare dalla propria moto in corsa.

Ora per Vinales arriva Misano, una pista sulla quale non ha mai vinto, ma qui un anno fa la Yamaha piazzò 4 moto nelle prime 5 posizioni e lo spagnolo chiuse 3°, quindi è lecito aspettarsi qualcosa di importante tra le curve romagnole da parte dell’iberico.

Vinales: “Sono in buona forma”

Maverick in vista del prossimo GP ha così dichiarato: “Ho sfruttato bene le due settimane di pausa per prepararmi al meglio per le gare qui a Misano. Sono in buona forma, sia fisicamente che mentalmente, quindi questo weekend spingeremo di nuovo al massimo. Ci concentreremo completamente sul miglioramento della nostra classifica del campionato. Questo è l’obiettivo generale e per farlo dobbiamo salire sul podio”.

Infine ha così concluso: “Mi sento ottimista ed entusiasta per queste prossime tre settimane. Sappiamo di poter essere forti qui a San Marino e anche in Catalogna, quindi dobbiamo assicurarci di sfruttare al meglio queste gare. I prossimi due GP sono un po’ come le gare di casa per la squadra, quindi voglio ottenere il miglior risultato possibile”.

Antonio Russo