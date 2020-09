Valentino Rossi è determinato a fare dei buoni risultati a Misano, la sua pista di casa. Il Dottore può rientrare nella lotta al titolo.

La Yamaha, dopo le opache prestazioni raccolte in Austria vuole rilanciarsi a Misano. Sul circuito italiano, un anno fa, tolto il fenomeno Marquez che vinse, il team di Iwata riuscì a piazzare ben 4 moto nelle prime 5 posizioni.

In questo 2020, con l’assenza di Marquez, la squadra giapponese punta a piazzare uno dei propri piloti sul tetto del mondo per portare a casa un titolo che manca da quello 2015 vinto da Jorge Lorenzo. Al momento Quartararo è in testa, ma ha solo 3 punti di vantaggio su Dovizioso.

La classifica però in generale è cortissima e offre grandi opportunità un po’ a tutti. Vinales è a 22 punti dalla vetta e Valentino Rossi si trova a 25 lunghezze. Insomma il Dottore, pur non avendo ancora vinto nemmeno una gara in questa stagione, grazie ad una buona continuità può sognare addirittura il Mondiale.

Valentino Rossi: “Per me è facile raggiungere il circuito”

Per il Dottore però sarà importante in chiave titolo salire sul podio nelle prossime due gare di Misano. In merito al prossimo GP il #46 ha così affermato: “I prossimi due round sono a Misano. Correre su questa pista è sempre molto speciale per me. Questo tracciato è tanto vicino a casa mia, a soli 10 Km di strada. Per me è molto facile raggiungere il circuito, ed è anche comodo essere così vicino a casa. L’anno scorso siamo stati davvero forti qui”.

Infine Valentino ha così concluso: “Speriamo di poter continuare a costruire e ottenere risultati positivi dai prossimi due weekend. L’anno scorso siamo finiti appena fuori dal podio. Questa volta vogliamo lottare per le prime posizioni”.

Antonio Russo