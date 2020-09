Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 9 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Ad eccezione di addensamenti in transito su Sardegna e Liguria occidentale, dove nella notte si potranno registrare i primi fenomeni. Le temperature minime oscilleranno fra 19 e 24 gradi, di poco inferiori sul Nordest.

Giovedì 10 settembre si prevedono nubifragi sulla Sardegna e piogge diffuse sul Nordovest e fino all’alta Toscana. Cieli sereni altrove, con nuvole in transito sulla fascia appenninica. Le massime restano stabili cone temperature comprese fra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 128 – direzione: Trieste) coda tra Nodo di Pero e Cormano.

A Genova sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 3 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per lavori in corso. In A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Un incidente sulla A14 Ancona-Pescara (Km 277 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Porto Sant’elpidio e Fermo Porto San Giorgio per incidente. Coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori in corso.

In Campania sulla A30 Caserta-Salerno (Km 42.7 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per lavori. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.