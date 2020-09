Dopo una pausa di due settimane Fabio Quartararo e Franco Morbidelli si accingono a tornare in pista sul circuito di Misano, primo di tre eventi consecutivi.

Il Motomondiale ritorna in scena sul tracciato sanmarinese, dove Fabio Quartararo proverà a blindare la leadership. Dopo le due vittorie di Jerez, ha subito una battuta d’arresto a Brno e in Austria a causa di problemi tecnici a bordo della sua Yamaha M1. Ma stavolta le caratteristiche del circuito sono teoricamente più favorevoli alla moto di Iwata e il francese non dovrà lasciarsi sfuggire questa doppia occasione per puntare al titolo. “Misano è uno dei miei circuiti preferiti perché ha un po ‘di tutto: curve lente, curve veloci e cambi da sinistra a destra – ammette Fabio Quartararo -. Sono curioso di vedere come funziona con il nuovo asfalto e se le condizioni saranno cambiate molto dallo scorso anno”.

Nella stagione 2019 l’ex rookie ha lottato per la vittoria fino all’ultima curva, prima di dover cedere il gradino più alto del podio a Marc Marquez. “Abbiamo lottato per la vittoria fino all’ultimo giro per la prima volta l’anno scorso, quindi proveremo a ripeterlo nelle prossime due domeniche. Dobbiamo tornare sul podio in queste prossime gare e ottenere un gran numero di punti in un circuito che si adatta meglio alla nostra moto. L’obiettivo è recuperare il feeling sulla moto che avevamo nelle prime due gare a Jerez”.

Morbidelli nella sua Misano

Gara di casa per Franco Morbidelli che, dopo il podio di Brno, ha intenzione di ritornare nella lotta al vertice. In Austria è stato protagonista di un brutto incidente che lo ha costretto a incassare il secondo zero, dopo la rottura del motore a Jerez. “È una bella sensazione avere due gare in arrivo sul mio circuito di casa e non vedo l’ora che arrivino. Inoltre, avremo per la prima volta in questa stagione alcuni tifosi in tribuna! Questa è un’ottima notizia, perché significa che è un primo piccolo passo verso la normalità. Sarà fantastico riavere il pubblico a tifare per noi. Spero che possiamo dare un bello spettacolo e un buon risultato!”.