Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 8 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

I cieli ritornano sereni su tutta l’Italia salvo nubile sterili sulle Alpi orientali, la costa laziale e la Sicilia occidentale. Nella notte possibili piovaschi lungo il litorale Ovest della Sardegna. Le temperature minime si attesteranno tra 17 e 22 gradi, con punte di 25 gradi su Campania e Sicilia.

Mercoledì 9 settembre nuvole in transito sul Nordovest con possibili fenomeni sulle Alpi occidentali. Cieli ampiamente soleggiati altrove, con qualche piovasco sui rilievi dell’Appennino abruzzese. Addensamenti sparsi sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature massime oscilleranno tra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano si segnalano rallentamenti sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Traffico Rallentato tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Cormano. Sulla A4 Milano-Brescia (Km 150.1 – direzione: Trieste) code a tratti tra Bivio A4/A58 e Cavenago.

In Liguria lavori in corso sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) che stanno provocando una coda di 4 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone. Coda di 9 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 228 – direzione: Napoli) coda di 5 km tra Bivio A1-Variante e Pian Del Voglio per lavori. A Nord di Firenze sulla A1 Direttissima, tra il Bivio per la A1 Panoramica e Firenzuola, verso Firenze, l’autostrada è stata riaperta dopo la chiusura disposta per un camion in fiamme nella galleria Di Base all’altezza del km 20+400. Si transita sulla corsia di sorpasso e permane una coda di 4 km in diminuzione.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori. Coda di 1 km tra Roseto Degli Abruzzi e Giulianova per lavori. In A30 Caserta-Salerno (Km 42.7 – direzione: Salerno) traffico rallentato tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per lavori.