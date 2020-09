Lewis Hamilton guarda già oltre la F1. Il driver britannico, infatti, ha deciso di fondare un proprio team che prenderà parte alla Extreme E.

Lewis Hamilton continua a guardare oltre la F1. Il driver britannico, infatti, ha deciso di scendere in pista nella nuova categoria elettrica partorita dal patron della Formula E Agag, ovvero la Extreme E. Il campionato in questione dovrebbe partire nel 2021 e dovrebbe vedere protagonisti dei SUV elettrici che si scontreranno in gare da Rally.

Da regolamento è prevista la presenza per ogni team di un uomo e una donna come piloti. Hamilton, naturalmente, impegnato con la F1, non farà parte di nessuna line-up, ma ha comunque deciso di sposare questo nuovo progetto di Agag fondando un proprio team che si chiamerà X44.

Hamilton sensibile all’ambiente

Il nome della squadra naturalmente si rifà al numero che Hamilton porta sulla propria vettura di F1. La Extreme E scatterà il prossimo gennaio dal Senegal e poi correrà anche in Arabia Saudita, Nepal, Groenlandia e Brasile.

Hamilton, sempre sensibile all’ambiente ha deciso di sposare questa nuova categoria. Chissà che in futuro il driver britannico non possa decidere di prendere parte in prima persona alla competizione con la propria squadra quando magari lascerà la F1.

Antonio Russo