Cal Crutchlow ha pubblicato sui propri profili social le foto e il video della propria operazione al braccio. Le immagini sono subito state censurate.

Il 2020 di Cal Crutchlow è stato sin qui piuttosto sfortunato. Tra infortuni e problemi vari al momento ha ottenuto come suo miglior piazzamento solo due tredicesimi posto e appena 7 punti nella classifica iridata. Purtroppo per lui un altro problema, questa volta al braccio, lo ha colpito recentemente e si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico.

Il britannico, da sempre noto per essere un rider senza peli sulla lingua ha deciso di fare un altro gesto forte pubblicando foto e video dell’intervento in cui si può vedere il suo braccio praticamente aperto.

Divertente commento di Quartararo

Gli scatti e la clip sono comparsi su tutti i profili social di Crutchlow e sono stati anche censurati. Al momento infatti le immagini possono essere visualizzate solo dopo averne dato il permesso.

Il britannico ha così commentato sui propri social: “Una settimana in immagini. Vediamo come andrà questo weekend”. Curioso il commento di Fabio Quartararo che ha messo un’emoticon dal significato inequivocabile (quella della nausea). La speranza è che Crutchlow riesca a chiudere degnamente il campionato 2020, che per lui potrebbe essere l’ultimo in MotoGP visto che al momento non ha ancora un contratto.

Antonio Russo