Luca Pancalli, presidente del Comitato paralimpico italiano, aggiorna i tifosi sulle condizioni di Alex Zanardi: “Sta lottando al massimo”

È il presidente del Comitato paralimpico italiano, Luca Pancalli, a rivelare ai tanti tifosi con il fiato sospeso per Alex Zanardi, dopo il suo grave incidente del 19 giugno scorso, le ultime notizie sulle condizioni del campione bolognese.

“Alex Zanardi sta lottando per la seconda prova più difficile della sua vita e lo sta facendo al massimo”, ha raccontato a margine della presentazione, avvenuta allo stadio delle Terme di Caracalla, del libro ‘Mettersi in gioco. Pensieri sullo sport’ scritto da Papa Francesco, di cui lo stesso ex pilota di Formula 1 ha firmato la prefazione. “Siamo in contatto quotidianamente con la moglie Daniela. Alex è una persona importante per la famiglia dello sport italiano e anche internazionale per la sua capacità di amplificare e semplificare concetti importanti. In questo è straordinario e sono convinto che continuerà a farlo per il resto dei suoi giorni”.

L’ultimo bollettino medico su Alex Zanardi

Insomma, Zanardi continua la sua battaglia all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è tuttora ricoverato, dopo quattro operazioni alla testa e un precedente trasferimento nel lecchese, in una clinica specializzata in riabilitazione.

È ormai da tre settimane che il nosocomio milanese non rilascia ulteriori bollettini medici ufficiali. L’ultimo lasciava tuttavia spazio alla speranza: “Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta“.

Leggi anche —> Le parole più belle di Alex Zanardi: “Sono un uomo fortunato” (VIDEO)