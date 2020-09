Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 7 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Nord con fenomeni anche di carattere temporalesco che si estenderanno fino alla Toscana, cieli più sereni sull’alto Adriatico. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con addensamenti cumuliformi al Sud, dove potrebbero registrarsi piogge sparse su Puglia meridionale, Basilicata e Sicilia occidentale. Nel pomeriggio fenomeni in generale attenuazione. Le temperature massime oscilleranno tra 25 e 30 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Coda tra Nodo di Pero e Cormano per traffico intenso.

A Nord di Bolzano sulla A22 Brennero-Modena (Km 43 – direzione: Brennero) traffico bloccato tra Bressanone Zona Industriale e Bressanone per incidente. Coda di 2 km tra Bressanone e Chiusa.

All’altezza di Modena sulla A22 Brennero-Modena (Km 314.9 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

In Liguria disagi per pioggia. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.6 – direzione: Milano) rallentamenti tra Genova Ovest e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per allagamenti.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM. In A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 20 – direzione: G.R.A.) coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

A Napoli Sud sulla A3 Napoli-Salerno (Km 13.7 – direzione: Napoli) coda tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco per incidente.