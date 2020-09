Orari TV e streaming del Gran Premio di Misano 2020. Il programma delle tre classi MotoGP, Moto2 e Moto3 nel week-end dell’11-13 settembre.

Il Motomondiale farà tappa in questo week-end (11-13 settembre) al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dopo il doppio round austriaco e la pausa di due settimane nel calendario, si ricomincia con Fabio Quartararo nelle vesti di leader del mondiale, tallonato da Andrea Dovizioso a meno 3 punti. In una stagione senza Marc Marquez e senza un autentico leader, con 4 vincitori diversi in 5 gare, tutto è possibile anche sul circuito di San Marino.

La nuova gomma soft Michelin tornerà in scena e renderà ancora una volta precario ogni equilibrio a priori. Potrebbe essere anche il week-end degli annunci tanto attesi. A cominciare dal nuovo contratto di Valentino Rossi con Yamaha Petronas SRT per il 2021. Inoltre Ducati dovrebbe chiarire le idee sul nome del futuro compagno di Jack Miller nel box factory per il prossimo anno. In pole sembra esserci Pecco Bagnaia, ma Johann Zarco non perde le speranze. Ancora assente Andrea Iannone, in attesa della sentenza del Tas prevista per il 15 ottobre.

Il Gran Premio di Misano verrà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su DAZN, Sky GO e TV8. Qualifiche e gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 saranno visibili in chiaro su TV8.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Giovedì 10 settembre

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 11 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

11.50-12.20 MotoE Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.05-16.35 MotoE Prove libere 2

Sabato 12 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.50-12.20 MotoE Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50, MotoGP Qualifiche

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche

16.05 MotoE E-Pole

Domenica 13 settembre

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 12 settembre

12.35-13.15 Diretta Moto3 Qualifiche

14.10-14.50 Diretta MotoGP Qualifiche

15.10-15.50 Diretta Moto2 Qualifiche

Domenica 13 settembre

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara