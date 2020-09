Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 7 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Piogge residue al Nord, in particolare sulla fascia alpina e l’Emilia, con fenomeni in attenuazione notturna. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola. Temperature minime in calo al Nord, stabili altrove, comprese tra 17 e 22 gradi, di poco superiori in Campania e Sicilia.

Martedì 8 settembre tempo stabile su quasi tutti i settori, salvo annuvolamenti sparsi al Centro-Sud, con possibili piovaschi sull’Appennino centrale. Le massime saranno comprese tra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Bolzano sulla A22 Brennero-Modena (Km 1.5 – direzione: Brennero) coda di 6 km tra Brennero e Dogana del Brennero per lavori. A Nord di Verona in A22 Brennero-Modena (Km 205.3 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Ala Avio e Affi per incidente.

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) traffico rallentato tra Cormano e Sesto San Giovanni.

All’altezza di Parma Nord sulla A1 Milano-Bologna (Km 104.8 – direzione: Milano) coda di 4 km tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori in corso. Nei presso di Imola sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna ci sono 7 km di coda in diminuzione, per un incidente ora risolto avvenuto al km 83.

Tra Bologna e Firenze sulla A1 DIRETTISSIMA (Km 13 – direzione: Firenze) rallentamenti tra Bivio A1-Variante e Badia per veicolo in avaria.

Nei pressi di Viterbo sulla A1 Firenze-Roma (Km 479.5 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Orte e Attigliano per lavori in corso.

In Campania sulla A30 Caserta-Salerno (Km 21.5 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Nodo A30/A16 Napoli-Canosa e Palma Campania per incidente.

Sulla A16 Napoli-Canosa (Km 119 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Candela e Lacedonia per veicolo in avaria.