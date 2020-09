Grande attesa per il Gran Premio di Misano, dove Valentino Rossi porterà al battesimo un nuovo, speciale casco disegnato da Aldo Drudi.

Ogni anno c’è sempre grande attesa per i caschi di Valentino Rossi, disegnati come sempre da Aldo Drudi. Ci sono, infatti, degli appuntamenti fissi che il Dottore rispetta per sfoggiare nuovi look. Purtroppo però quest’anno, causa Covid-19, tutti abbiamo dovuto fare a meno del GP del Mugello, una delle gare dove il #46 ci ha sempre regalato belle sorprese.

Il prossimo Gran Premio però è quello di Misano, gara di casa per Valentino, che sfoggerà sicuramente un casco particolare per l’occasione. Aldo Drudi, da sempre suo design ha deciso però di dare a tutti alcuni indizi sul nuovo look del Dottore.

Caschi speciali anche per Bastianini e Morbidelli

Stando ad un disegno postato sui social dallo stesso Drudi, il nuovo casco di Valentino Rossi per Misano sarà molto semplice, con “pochi colori”, chissà che non ci ritroveremo un #46 da look un po’ vintage.

Drudi, che disegna i caschi anche ad altri piloti italiani ha anticipato in un certo senso pure quelli di Bastianini e Morbidelli . Il primo dovrebbe avere un casco con colori pastello, mentre il secondo ne dovrebbe avere uno multicolore (facile immaginare ad un mix tra la bandiera brasiliana e quella italiana vista la doppia nazionalità del rider).

Quello di Misano sarà un GP molto importante per tutti e tre gli italiani. Valentino Rossi al momento è a meno 25 punti dalla testa del Mondiale, mentre Morbidelli, sinora bersagliato dalla sfortuna si trova a meno 38. Nonostante entrambi non abbiano ancora portato a casa una vittoria in questa stagione sono ancora in piena corsa per il titolo visto il campionato così livellato di quest’anno. Bastianini, invece, in Moto2 rincorre Luca Marini ad 8 lunghezze.

