Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 6 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile lungo la fascia alpina, con fenomeni anche di carattere temporalesco che dal tardo pomeriggio si estenderanno anche sulle pianure del Nord. Tempo stabile e soleggiato sul resto della Penisola, salvo addensamenti sparsi sulla Sicilia occidentale. Temperature massime stabili o in lieve calo locale, comprese tra 27 e 31 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Mattinata di totale calma sulla rete autostradale italiana, dove non si segnalano particolari zone critiche per la viabilità. Sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) l‘uscita di Chiasso Uscita Merci è chiusa al traffico fino alle 05:00 del 07/09/2020 provenendo da Como per lavori.

In A4 Milano-Brescia (Km 191 – direzione: Trieste) Ponte Oglio in entrata è chiuso al traffico fino alle 23:00 del 11/09/2020 verso Brescia per lavori. Entrata consigliata verso Brescia: Palazzolo.

All’altezza di Bologna sulla A1 Bologna-Firenze (Km 210.1 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Bivio A1-Variante e Sasso Marconi per traffico intenso. Scorta veicoli tra Bivio A1-Variante e Sasso Marconi Nord per materiali dispersi.

Sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.