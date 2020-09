I risultati della Superpole Race del round di Teruel: l’ordine di arrivo e la classifica finale della gara sprint al Motorland Aragon.

È appena terminata la Superpole Race dell’appuntamento Superbike di Teruel 2020. La gara sprint da 10 giri è stata vinta da Scott Redding, che ha riscattato la caduta della prima manche di ieri.

Il pilota Ducati ha battuto Jonathan Rea, che con la Kawasaki ha dato tutto senza riuscire mai ad attaccare efficacemente il rivale pur restandogli vicinissimo per quasi tutta la corsa. Nel finale il campione BSB 2019 ha allungato quel po’ che è bastato per evitare di farsi beffare. Podio completato da Michael Ruben Rinaldi con la Panigale V4 R del team Go Eleven. A punti anche Alvaro Bautista, Chaz Davies, Alex Lowes, Toprak Razgatlioglu, Leon Haslam e Tom Sykes.

SBK Teruel 2020: cronaca e risultati Superpole Race

-10 giri – Rea subito in testa, seguito dalle Ducati di Redding e Rinaldi. Poi ci sono Razgatlioglu, Sykes, Bautista e Lowes. Redding passa Rea alla chicane prima del rettilineo, super manovra!

-9 – Battaglia tra Redding e Rea, con Rinaldi sempre vicino e anche Razgatlioglu vuole partecipare alla “festa”. Intanto Lowes è quinto, davanti a Bautista e Sykes. Davies è nono dietro Haslam. Il giro veloce è di Lowes, che ha ripreso Toprak.

-8 – Bello il duello tra Redding e Rea, il pilota Ducati ha grande voglia di riscattare la caduta di Gara 1.

-7 – Lowes infila Razgatlioglu, è quarto e mette nel mirino Rinaldi.

-6 – Redding sempre pressato da Rea, mentre Lowes è attaccato a Rinaldi e Bautista a Razgatlioglu. Davies intanto è settimo, è vicino ad Alvaro.

-5 – Redding continua a guidare la gara sprint, tallonato da Rea. Bautista quinto, ha passato Razgatlioglu.

-4 – Davies sesto, ha superato Toprak.

-3 – Bautista passa Lowes e lo stesso fa anche Davies. Il pilota Kawasaki scala al sesto posto. In testa Redding prosegue nel tenersi dietro Rea, invece Rinaldi è terzo da solo.

-2 – Redding inizia ad allungare leggermente su Rea, ci sono sette decimi tra loro.

-1 – Redding al traguardo è primo! Rea non ha potuto batterlo. Podio completato da Rinaldi, vincitore di Gara 1.

Superbike Teruel 2020, risultati Superpole Race: ordine di arrivo e classifica finale