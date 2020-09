Herve Poncharal ammette come sia tutto più facile senza Marc Marquez, ma al ritorno non avrà vita facile contro i giovani piloti.

L’assenza di Marc Marquez ha rimescolato le acque del campionato MotoGP, con KTM che ne ha approfittato per conquistare due vittorie e un podio nelle prime cinque gare. Hervé Poncharal, il cui team Tech3 fa ora parte del club dei vincitori della MotoGP, è lieto di vedere che oggi è l’ultima generazione a prendere l’iniziativa. Sa però che sulla griglia di partenza manca un elemento essenziale: “Chiaramente il fatto che il ‘Boss’, cioè Marc Marquez, non fosse lì, ha aiutato a fare tutto più semplice”, ammette il manager francese a Crash.net.

La nuova generazione di piloti

KTM e Tech3 hanno sempre scommesso sui giovani e la loro filosofia sta premiando, in particolare quest’anno come dimostrano i trionfi di Binder, Quartararo e Oliveira. “Non servono molti anni in MotoGP, se sei veloce sei veloce. Se vuoi essere un potenziale campione, non hai bisogno di 3 o 4 stagioni per essere veloce. Giovani come Quartararo, Mir, Binder, Oliveira e Miller sono tutti pronti per vincere questa stagione, non soffrono contro piloti più esperti come Dovizioso, Crutchlow e Petrucci . Loro non hanno pressioni, possono solo guidare, divertirsi e imparare il più possibile, ma ora vedono anche che con questo atteggiamento riescono a vincere”.

Ma quando Marc Marquez ritornerà in pista gli equilibri in pista potrebbero cambiare. “Perché dovrebbe tornare se non è completamente guarito? Non credo che Mark tornerà per finire 5° . Non ha nulla da dimostrare, se tornerà vorrà essere il Marc Marquez che conosciamo, pronto a lottare per la vittoria. Per lui il titolo è andato, ma sono sicuro che proverà a correre nel 2020 perché, anche se sei Marc Marquez e hai vinto tante gare e campionati, è sempre positivo fare almeno qualche gara prima della pausa invernale per riprendere confidenza… Marc è ancora il punto di riferimento – ha concluso Herve Poncharal -. Vedremo quale sarà la situazione quando tornerà”.