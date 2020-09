Nella gara-1 di Formula 2 a Monza Mick Schumacher coglie il primo successo stagionale, portandosi a soli tre punti dalla testa della classifica generale

Arriva proprio a Monza la prima vittoria stagionale in Formula 2 per Mick Schumacher, nonché la sua prima in carriera in una Feature Race. Il giovane della Ferrari Driver Academy ha portato a casa il quarto podio consecutivo, il settimo in assoluto in questa stagione.

Gran parte del merito di questo trionfo è da ascrivere alla sua grandiosa partenza, che lo ha portato a rimontare dalla settima piazzola sulla griglia fino al secondo posto alla prima curva. A dargli un’ulteriore mano è stato il disastroso pit stop del poleman Callum Ilott, che sembrava saldo al comando della gara, ma è rimasto bloccato ai box e quindi è precipitato nelle retrovie.

Mick Schumacher in corsa per il titolo

Grazie alla vittoria in gara-1 in Italia, Mick Schumacher si rilancia nella corsa al titolo, portandosi a soli tre punti dalla prima posizione in classifica generale, dove resiste Robert Shwartzman (nono in questa manche) appaiato allo stesso Ilott, che ha completato la sua rimonta finale chiudendo sesto sotto la bandiera a scacchi.

“Sono entusiasta della sua vittoria di oggi, che sensazione fantastica”, ha commentato Schumi Jr. “La base è stata la mia partenza che mi ha portato dal settimo al secondo posto già prima della prima curva. Questo fatto ci ha messi in una posizione grandiosa, che ha pagato dopo il pit stop. Ritrovandomi al comando sono riuscito a gestire bene le gomme e a mantenere costante la distanza dalle vetture alle mie spalle. Ringrazio il team Prema, che ha messo di nuovo insieme un pacchetto grandioso per me oggi. Ora darò il massimo per raccogliere qualche altro punto domani”.

